“Affermazioni gravi”: Fabrizio Corona decide di denunciare Aldo Grasso (Di martedì 23 marzo 2021) Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, annuncia su Instagram: “mi ha incaricato di procedere nei confronti di Aldo Grasso”. Ultimamente online si trovano ovunque articoli su Fabrizio Corona e la sua reazione alla notizia di dover tornare in carcere: pare infatti che l’uomo, dopo giorni di protesta, abbia avuto un vero e proprio crollo emotivo. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Ivano Chiesa, avvocato di, annuncia su Instagram: “mi ha incaricato di procedere nei confronti di”. Ultimamente online si trovano ovunque articoli sue la sua reazione alla notizia di dover tornare in carcere: pare infatti che l’uomo, dopo giorni di protesta, abbia avuto un vero e proprio crollo emotivo. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

seria_paolo : @G23Mld @ZombieBuster5 Su Fazio io non sono sorpreso, affermazioni gravi ne abbiamo aiosa sempre in tv con o senza… - GPeppe34N : RT @Casertasette: Che pena questo Fazio che ride mentre la rimbambita Pelosa conferma che Putin rlè un assassino come ha detto Biden. Insom… - Casertasette : Che pena questo Fazio che ride mentre la rimbambita Pelosa conferma che Putin rlè un assassino come ha detto Biden.… - holyMart4 : @Michael70104489 Vabene michael magari aggiungiamo anche not all man ed eterofobica, solo per il fatto che tu non… - unbroken_unbent : @oppirla @parideapologist @choriflettutoo bea tu devi capire che questo bullo 2000 ha fatto disattivare una povera… -