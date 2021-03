Accusa, furto di energia elettrica da 150mia euro: arrestato 53enne di Castellaneta Carabinieri (Di martedì 23 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nel corso di predisposto servizio per la prevenzione e repressione di furti perpetrati in ambito rurale, i Carabinieri della Stazione di Palagianello (TA) hanno tratto in arresto il 53enne di Castellaneta P.G., già noto alle Forze di Polizia, con l’Accusa di furto Aggravato e Ricettazione (artt. 81, 624, 625 e 648 C.P.). I militari, hanno rinvenuto, presso il podere agricolo del predetto, in esecuzione di decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto per il reato di ricettazione, utensili agricoli (1 aratro, 1 fresa, 1 bascula e 3 scaldabagni) del valore complessivo di 3.000,00 euro, provento di vari furti perpetrati dal 2017 al 2020 ai danni di vari imprenditori agricoli ... Leggi su noinotizie (Di martedì 23 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel corso di predisposto servizio per la prevenzione e repressione di furti perpetrati in ambito rurale, idella Stazione di Palagianello (TA) hanno tratto in arresto ildiP.G., già noto alle Forze di Polizia, con l’diAggravato e Ricettazione (artt. 81, 624, 625 e 648 C.P.). I militari, hanno rinvenuto, presso il podere agricolo del predetto, in esecuzione di decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto per il reato di ricettazione, utensili agricoli (1 aratro, 1 fresa, 1 bascula e 3 scaldabagni) del valore complessivo di 3.000,00, provento di vari furti perpetrati dal 2017 al 2020 ai danni di vari imprenditori agricoli ...

