Abbiamo bisogno di una legge che blocchi il porno sugli smartphone? (Di martedì 23 marzo 2021) Guardare il porno sugli smartphone è oramai prassi comune (specialmente - ebbene sì - tra le donne). E anche se numerosi studi in materia di cybersicurezza ci consigliano di non farlo, in molti decidono di infischiarsene. Ma c'è un problema, da non sottovalutare: perché anche un minore alla ricerca di contenuti per adulti può avere gioco facile nel trovare video e immagini varie praticamente indisturbato. C’è dunque bisogno di una vera e propria norma che regoli l’accesso al porno dai dispositivi mobile? Negli Stati Uniti, ad esempio, si sta pensando a una legge che imponga ai produttori di smartphone e tablet di inserire un vero e proprio blocco per i siti vietati ai minori, «obbligandoli ad attivare automaticamente un filtro in grado di bloccare il materiale ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 marzo 2021) Guardare ilè oramai prassi comune (specialmente - ebbene sì - tra le donne). E anche se numerosi studi in materia di cybersicurezza ci consigliano di non farlo, in molti decidono di infischiarsene. Ma c'è un problema, da non sottovalutare: perché anche un minore alla ricerca di contenuti per adulti può avere gioco facile nel trovare video e immagini varie praticamente indisturbato. C’è dunquedi una vera e propria norma che regoli l’accesso aldai dispositivi mobile? Negli Stati Uniti, ad esempio, si sta pensando a unache imponga ai produttori die tablet di inserire un vero e proprio blocco per i siti vietati ai minori, «obbligandoli ad attivare automaticamente un filtro in grado di bloccare il materiale ...

