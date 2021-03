83enne con tumore | contrae virus e muore La famiglia | Non vaccinato | chiamati dall' obitorio dell' ospedale

(Di martedì 23 marzo 2021) Anziano e malato, ma non ancora: un uomo di 83 anni, affetto da, è morto da solo dopo aver contratto il Covid. La vicenda viene raccontata dal Corrierea Sera, che riporta anche la telefonata dattadel Policlinico di Bari al figlio del paziente: “Lei è il figlio? E non sa che suo padre sta qui morto all’e dovete prendere i suoi effetti personali?”. A segnalare il caso sono i familiari, soggetto “fragile”, con gravi patologie pregresse, che non ha fatto in tempo a sottoporsi al vaccino per proteggersi dal. L’anziano era stato ricoverato, con tampone negativo, il 24 febbraio scorso per un versamento pleurico legato a un. Poi il contagio. La nuora del ...

Amo la rapidità di Ridley Scott ,che corre come un matto e in 5 settimane ti completa un filmprotagonisti Lady Gaga, Adam Driver, Robert De Niro, Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney. Venezia ...L'Gesuita indiano padre Stan Swamy è in carcere dall'8 ottobre scorsol'accusa di sedizione. In prigione a Mumbai nonostante l'età e la grave forma di Parkinson di cui soffre, il Gesuita ...A segnalare il caso sono i familiari dell’83enne, soggetto “fragile”, con gravi patologie pregresse, che non ha fatto in tempo a sottoporsi al vaccino per proteggersi dal virus. L’anziano era stato ...Sono oltre 400 i morti in questo mese di marzo che si sta confermando drammatico come quello della prima ondata.