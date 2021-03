29enne scomparsa nel Pisano | arrestato il vicino di casa

Leggi su newsmondo

(Di martedì 23 marzo 2021) Svolta nell’indagine sulla ragazzanelildi caso. Il corpo della giovane non si trova. CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA) – Svolta nell’indagine sulla ragazzanel. Come scritto da La Repubblica, nelle prime ore di martedì 23 marzo è stato fermato ildidella. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ucciso la giovane nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorso con colpi di armi da fuoco e poi occultato il cadavere. Le indagini Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia delladella giovane. In un primo momento si era pensato ad un allontanamento volontario, ma gli approfondimenti hanno prima portato al fermo del ...