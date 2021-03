27 vaccinati al secondo e la più grande mobilitazione dalla 2° guerra mondiale. Come nasce il “miracolo inglese” (Di martedì 23 marzo 2021) Johnson la definisce Come “la più grande mobilitazione di massa dalla Seconda guerra mondiale”. E questa non è retorica, i dati lo dicono. Con 844.285 vaccini inoculati in 24 ore, ossia l’1,3% della popolazione totale, al ritmo di 27 vaccini al secondo, 130mila professionisti coinvolti, di cui 100mila volontari, il Regno Unito sta letteralmente divorando la platea della popolazione con il piano di vaccinazione. 28 milioni di residenti risultano già vaccinati con almeno una dose, ossia il 54% della popolazione adulta. Per intenderci il 95% degli over 65 ha già ricevuto almeno una dose. Mentre in Italia, proprio due giorni fa veniva riferita la notizia di una signora di ben 105anni che dopo più di un mese di attese, scrivendo alla Repubblica e ... Leggi su ilparagone (Di martedì 23 marzo 2021) Johnson la definisce“la piùdi massaSeconda”. E questa non è retorica, i dati lo dicono. Con 844.285 vaccini inoculati in 24 ore, ossia l’1,3% della popolazione totale, al ritmo di 27 vaccini al, 130mila professionisti coinvolti, di cui 100mila volontari, il Regno Unito sta letteralmente divorando la platea della popolazione con il piano di vaccinazione. 28 milioni di residenti risultano giàcon almeno una dose, ossia il 54% della popolazione adulta. Per intenderci il 95% degli over 65 ha già ricevuto almeno una dose. Mentre in Italia, proprio due giorni fa veniva riferita la notizia di una signora di ben 105anni che dopo più di un mese di attese, scrivendo alla Repubblica e ...

Advertising

RobertoBurioni : X @ISSalute_it :per i vaccinati tutte le precauzioni distanziamento, mascherine, igiene mani ed eventuale quaranten… - giorgio_gori : Ha 90anni ma per il vaccino dovrà aspettare. Perché è cardiopatica e in sedia a rotelle. Non rientra quindi tra gli… - istsupsan : ??Quando possono essere vaccinati i contatti stretti di un caso #COVID19? ???Dopo il termine della quarantena di 10-… - sovranita_Ita : RT @GiorgiaMeloni: Secondo alcune testate il Presidente della Commissione Antimafia Morra si sarebbe presentato con la scorta all’Asp di Co… - ninopiovesan : @DavelloStefano @claudio_2022 Così non contagiano gli alunni.. visto che son più contagiosi nei primi giorni dopo l… -