23 marzo | 311 nuovi positivi da test molecolare e 237 da antigenico

(Di martedì 23 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.764 tamponi molecolari sono stati rilevati 311contagi con una percentuale dità del 4,59%. Sono inoltre 3414 irapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 237 casi (6,94%). I decessi registrati sono 19, a cui se ne aggiungono 2 risalenti a febbraio e 1 dell’11, i ricoveri nelle terapie intensive sono 83 mentre quelli in altri reparti risultano essere 620. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.166, con la seguente suddivisione territoriale: 688 a Trieste, 1.637 a Udine, 624 a Pordenone e 217 a Gorizia. I totalmente guariti sono 70.172, i clinicamente guariti 2.990, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 15.577. Dall’inizio della pandemia in Friuli ...

In allegato, il bollettino di aggiornamento COVID - 19 di martedì 232021. Allegati: BOLLETTINO DI AGGIORNAMENTO 0311.pdf Indietro... Sono giunti dalla ASL, per il tramite della Prefettura, i dati relativi al 212021 da cui ... anche le seguenti specificazioni: Quarantena contatto stretto Covid:Isolamento domiciliare per ...(Adnkronos) – Sono 311 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano altri 19 morti, a cui si aggiungono altri 2 decessi risalenti a ...TRIESTE Oggi, martedì 23 marzo, in Friuli Venezia Giulia su 6.764 tamponi molecolari sono stati rilevati 311 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,59%. Sono inoltre 3414 i test rapidi ...