23 marzo 2021, la nostra Vittoria. Prima foto di Vittoria Lucia Ferragni. Benvenuta Baby V

Milano, 23 marzo 2021 - E' nata Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez. I follower erano in fibrillazione e, questa mattina, è arrivato l'attesissimo da parte di mamma e papà, che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : marzo 2021 Faenza, l'omicidio di Ilenia era già stato tentato due volte Già altre due volte avevano tentato di uccidere Ilenia Fabbri, in un piano messo a punto tra settembre e ottobre. E' quanto emerso dalla confessione che il 17 marzo il 53enne Pierluigi Barbieri, alias "lo Zingaro", sicario reo - confesso dell'omicidio di Faenza (Ravenna), su mandato dell'ex marito. L'uomo avrebbe detto che i due precedenti tentativi di ...

Caso Scanzi, la procura di Arezzo apre fascicolo e Italia Viva lo accusa: "Hai violato le regole" La somministrazione è avvenuta venerdì 19 marzo al Centro Affari di Arezzo, ora centro vaccinale della Asl Toscana Sud Est per l'area aretina. La Asl precisa che si è trattato di una 'procedura ...

Cronache pongistiche del 23 marzo 2021 Sardegna Reporter Previsioni meteo meno affidabili: lo strano effetto collaterale del Covid Avete fatto caso che le previsioni meteo nell'ultimo anno sono state meno affidabili? Tutta colpa del Covid: A dirlo sono i meteorologi del National Oceanic and Atmospheric Administration's Global Sys ...

AstraZeneca, Stefania la prof morta dopo il vaccino: Procura indaga, perizia affidata a team di super esperti Un team di super esperti è stato nominato dalla procura di Roma per fare luce sulla morte di Stefania Maccioni, l'insegnante 51enne della scuola media Salvo D'Acquisto di ...

