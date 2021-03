Zona rossa e arancione: spostamenti, bar, negozi e sport: regole e divieti nelle regioni dell'Italia a due colori (Di lunedì 22 marzo 2021) Con un doppio salto indietro la Sardegna retrocede da regione bianca e passa direttamente in Zona arancione, mentre il Molise migliora e va dal rosso all'arancione. L'Italia si presenta oggi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 marzo 2021) Con un doppio salto indietro la Sardegna retrocede da regione bianca e passa direttamente in, mentre il Molise migliora e va dal rosso all'. L'si presenta oggi...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Covid Italia, Molise e Sardegna in zona arancione: regole e divieti In zona rossa restano Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Da oggi, lunedì 22 marzo, entrano in ...

Smart working e Dad, ecco quanto 'costa' all'ambiente Read More Primo Piano Nuovo assetto regioni: chi in Zona rossa e chi in arancione, cosa cambia da oggi 22 marzo 22 Marzo 2021 Zona rossa e arancione per l'emergenza Covid, da oggi lunedì 22 marzo l'...

Zona rossa, le restrizioni frenano i contagi: ma va meglio chi è partito prima ilmessaggero.it Tutta la Versilia entrata in zona rossa VIAREGGIO. Tutta la Versilia entra ufficialmente da lunedì 22 in zona rossa. I dati dei contagi e dei ricoveri in ospedale, oramai preoccupanti da giorni, hanno fatto scattare un provvedimento restrit ...

Italia tra rosso e arancione: tutte le regole regione per regione mentre il Molise approda in zona arancione dalla zona rossa con regole, misure e restrizioni meno severe rispetto alla fascia precedente. Entrano infatti in vigore le ordinanze del ministro della ...

