Zona rossa dopo Pasqua 2021? Ecco cosa succede dal 6 aprile secondo gli esperti (Di lunedì 22 marzo 2021) Ancora una settimana e l’Italia sarà divisa in zone colorate a seconda del rischio e dell’andamento dell’epidemia. La maggior parte delle Regioni (anche il Lazio) sono in fascia rossa, alcune in quella arancione, ma dal 3 aprile tutta l’Italia sarà in una sorta di lockdown. Una stretta voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus soprattutto in vista della festività di Pasqua, dove si potrebbero creare assembramenti o situazioni rischiose che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile tutto il Paese si tingerà di “rosso“: attività chiuse e spostamenti concessi all’interno della Regione, a patto che a muoversi siano due persone non conviventi e verso una sola abitazione privata. Ma cosa cambierà dal 6 aprile? Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 marzo 2021) Ancora una settimana e l’Italia sarà divisa in zone colorate a seconda del rischio e dell’andamento dell’epidemia. La maggior parte delle Regioni (anche il Lazio) sono in fascia, alcune in quella arancione, ma dal 3tutta l’Italia sarà in una sorta di lockdown. Una stretta voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus soprattutto in vista della festività di, dove si potrebbero creare assembramenti o situazioni rischiose che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5tutto il Paese si tingerà di “rosso“: attività chiuse e spostamenti concessi all’interno della Regione, a patto che a muoversi siano due persone non conviventi e verso una sola abitazione privata. Macambierà dal 6? Leggi anche: ...

Advertising

virginiaraggi : #NonAbbassiamoLaGuardia. In questi giorni di zona rossa dobbiamo continuare ad essere responsabili rispettando le r… - fattoquotidiano : Covid, feste clandestine e multe: sanzioni anche a bar e locali che servivano aperitivi in zona rossa - LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - itsmemegyo : RT @bacifinoaridere: La zona rossa la stiamo rispettando io e me medesima, tutti in giro e porc0 mondo - marilenagasbar1 : RT @liliaragnar: Zona rossa con 250 casi su 100 mila abitanti Quindi lo 0,0025% costringe il 99,99% sani a vivere da ammalati... -