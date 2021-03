Zona Arancione e zona Rossa, oggi si cambia (Di lunedì 22 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia: zona Rossa e zona Arancione, cosa cambia dal 22 marzo. I nuovi colori della penisola. Lunedì 22 marzo entrano in vigore le nuove ordinanze contro la diffusione del coronavirus del ministro della Salute Roberto Speranza che cancellano l’unica zona Bianca presente in Italia e trasformano l’Italia in una macchia Rossa a puntini arancioni. È questo sostanzialmente il quadro epidemiologico nel nostro Paese. La situazione è complessa se non addirittura grave, o comunque sopra la soglia di allerta. zona Rossa e zona Arancione, cosa cambia dal 22 marzo La prima ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia:, cosadal 22 marzo. I nuovi colori della penisola. Lunedì 22 marzo entrano in vigore le nuove ordinanze contro la diffusione del coronavirus del ministro della Salute Roberto Speranza che cancellano l’unicaBianca presente in Italia e trasformano l’Italia in una macchiaa puntini arancioni. È questo sostanzialmente il quadro epidemiologico nel nostro Paese. La situazione è complessa se non addirittura grave, o comunque sopra la soglia di allerta., cosadal 22 marzo La prima ...

