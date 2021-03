Zlatan Ibrahimovic piange parlando del figlio Vincent | ' Quando sono tornato in Italia'

Advertising

OptaPaolo : 39, 169 - Zlatan #Ibrahimovic, a 39 anni e 169 giorni, è il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un… - OptaPaolo : 15/15 - Zlatan #Ibrahimovic è il 1° giocatore del #Milan a segnare 15 gol nelle sue prime 15 gare in una singola st… - DiMarzio : 'Più passano i giorni più mi sento giovane'. Le parole di Zlatan #Ibrahimovic dopo #FiorentinaMilan - la_rossonera : Intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro della Svezia, Zlatan Ibrahimovic si è commosso parlando della sua… - LukeRedblack : RT @OptaPaolo: 15/15 - Zlatan #Ibrahimovic è il 1° giocatore del #Milan a segnare 15 gol nelle sue prime 15 gare in una singola stagione di… -

Anchepiange. Accade quando pensa alle lacrime del figlio Vincent, triste per la lontananza del papà impegnato in Italia con il Milan, lontano da casa. 'Come hanno preso il mio ritorno in ...Anchesi commuove. Accade quando pensa alle lacrime del figlio Vincent, triste per la lontananza del papà impegnato in Italia con il Milan, lontano da casa. 'Come hanno preso il mio ...Ibrahimovic torna in Nazionale, le sue parole “Con il ct (Janne Andersson, ndr) ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo, da soli in una stanza, e abbiamo parlato di tutt ...Non sempre si riesce a vedere questo lato di Zlatan Ibrahimovic: eppure appena ha saputo del suo ritorno in Nazionale, l'uomo si è commosso.