Emerald Fennell, dopo il successo di Promising Young Woman, scriverà la sceneggiatura di Zatanna, nuovo film prodotto da DC e Warner. Zatanna, il nuovo film prodotto da DC e Warner Bros, sta finalmente iniziando a entrare nelle prime fasi di sviluppo: Emerald Fennell, dopo il successo di Promising Young Woman, firmerà infatti la sceneggiatura del film. Il lungometraggio è da tempo tra i titoli che lo studio vorrebbe realizzare e nel team della produzione ci sarà anche la Bad Robot di J.J. Abrams. Emerald Fennell firmerà quindi lo script del progetto che porterà sul grande schermo il personaggio creato da Gardner Fox e Murphy Anderson

Zatanna: Emerald Fennell scriverà la sceneggiatura del film della DC

Emerald Fennell, regista di Promising Young Woman, scriverà film su Zatanna

Variety riporta che Emerald Fennell, regista di Promising Young Woman, pellicola con Carey Mulligan candidata agli Osacr. è stata incaricata da DC Films di scrivere l'adattamento cinematografico su Zatanna.

