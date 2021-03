Zaia | “Spero che dopo Pasqua si chiuda la parentesi delle zone colorate”

(Di lunedì 22 marzo 2021) VENEZIA – “Spero che dopo Pasqua si chiuda questa parentesi e si torni alla normalità“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia riferendosi alla classificazione delle Regioni in zone gialle, arancioni e rosse, con restrizioni anti Covid progressive. DA MARTEDÌ IN VENETO NUOVO SOFTWARE PRENOTAZIONE PER I VACCINI

Ultime Notizie dalla rete : Zaia Spero

che dopo Pasqua , caro sindaco, abbia il tempo di andare a Venezia a farsi sentire'. Di ... e ho avuto l'occasione di confrontarmi con i colleghi Sindac i e col Presidente Luca, che mi ...Spiega il Governatore del Veneto nel consueto punto stampa odierno: 'AstraZeneca? È un tema che ci sta a cuore,che le autorità di controllo pretendano che si faccia chiarezza estrema e immediata sui ...Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 22 marzo 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. La nostra regione resta rossa, altre cambiano colore, mentre procediamo verso il periodo pasquale, nel ...Sono 981 i nuovi positivi, 14 i decessi nelle 24 ore. In arrivo, 131.170 dosi tra Pfizer e AstraZeneca. Quasi 12mila inoculazioni domenica nella nostra regione ...