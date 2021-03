Zaia: «Sia chiaro, sulle vaccinazioni non stiamo pettinando le bambole» (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 981 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 22 marzo, come reso noto dal presidente della Regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.362 il totale dei decessi causati dal Covid dall’inizio della pandemia in Veneto. Zaia si augura che, con l’arrivo di più vaccini e dei monoclonali, la situazione migliori presto. «sulle vaccinazioni i nostri non stanno pettinando le bambole: c’è una mole enorme di vaccinazioni da fare che alla fine porterà 4 milioni di veneti vaccinati». Zaia: «In arrivo un software per prenotare online» E per questo il governatore del Veneto ha spiegato che qualche disservizio potrà anche esserci, ma «ci vuole comprensione», ha sottolineato. E ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono 981 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 22 marzo, come reso noto dal presidente della Regione Lucanel consueto punto stampa. Si registrano altri 14 morti, un dato che porta a 10.362 il totale dei decessi causati dal Covid dall’inizio della pandemia in Veneto.si augura che, con l’arrivo di più vaccini e dei monoclonali, la situazione migliori presto. «i nostri non stannole: c’è una mole enorme dida fare che alla fine porterà 4 milioni di veneti vaccinati».: «In arrivo un software per prenotare online» E per questo il governatore del Veneto ha spiegato che qualche disservizio potrà anche esserci, ma «ci vuole comprensione», ha sottolineato. E ...

