Yemen Riad offre il dialogo | gli Houthi per ora rifiutano

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’Arabia Saudita ha presentato oggi, lunedì 22 marzo, una nuova iniziativa di pace per porre fine alla guerra in, tra cui un cessate il fuoco a livello nazionale e la riapertura dei collegamenti aerei e marittimi con il Paese che occupa la parte sud della Penisola Arabica – in guerra civile dal 2015, con i sauditi che cercano da oltre cinque di far ripristinare l’ordine attraverso un intervento militare contro la componente ribelle, gli, che riceve assistenza militare dai Pasdaran. Davanti alla proposta di, glihanno affermato che l’offerta non sembra essere sufficiente per revocare un blocco. I ribelli nordisti che hanno rovesciato il governo di Sanaa nelle ultime settimane hanno ripreso la spinta militare, con attacchi verso nuove aree centro-meridionali e lanciando diversi raid missilistici ...