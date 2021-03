' Xabi Alonso torna in Bundesliga | allenerà il Borussia M '

Advertising

DiMarzio : #XabiAlonso prenderebbe il posto di Marco #Rose che a giugno passerà al Borussia Dortmund - infoitsport : Dalla Germania: “Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore del Borussia Monchengladbach” - zazoomblog : Bild: sarà Xabi Alonso il nuovo allenatore del Borussia Mönchengladbach - #Bild: #Alonso #nuovo #allenatore - zazoomblog : Borussia M’Gladbach dalla Germania: Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore - #Borussia #M’Gladbach #dalla… - ElNino1792 : RT @DiMarzio: #XabiAlonso prenderebbe il posto di Marco #Rose che a giugno passerà al Borussia Dortmund -

Ultime Notizie dalla rete : Xabi Alonso

MONCHENGLADBACH -si prepara a tornare in Bundesliga da allenatore . Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Bild , lo spagnolo sarà il nuovo allenatore del Borussia Moenchengladbach per la ...Si tratta dell'ex storico centrocampista del Bayern Monaco ma anche di Real Madrid e Nazionale spagnolaallenatore del Borussia M'Gladbach Secondo quanto riportato dalla ...Dopo un anno da allenatore nelle giovanili del Real Madrid, nelle ultime due stagioni Xabi Alonso ha allenato la Real Sociedad B (terza divisione spagnola), dove finora ha proposto un buon calcio, cos ...Secondo quanto riportato dalla Bild, il prescelto per guidare il club tedesco che ha eliminato l’Inter nella fase a gironi della Champions League in questa stagione sarebbe Xabi Alonso. L’ex centrocam ...