Xabi Alonso al Borussia M’Gladbach | prenderà il posto di Rose

Commenta per primo torna in Germania. Dopo aver giocato al Bayern Monaco agli ordini di Pep Guardiola, l'ex centrocampista, ora allenatore, è pronto a diventare la nuova guida del Borussia Monchengladbach. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano tedesco Bild, Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Borussia Monchengladbach prendendo il posto di Marco Rose al termine della stagione.