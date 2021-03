WTA Monterrey 2021, Leylah Annie Fernandez conquista il torneo senza perdere un set! (Di lunedì 22 marzo 2021) Sul cemento outdoor messicano si è disputata la finale del torneo WTA Monterrey 2021 di tennis, di categoria 250, che nella notte italiana ha premiato la canadese Leylah Annie Fernandez, la quale ha superato la qualificata elvetica Viktorija Golubic con un netto 6-1 6-4 in un’ora e mezza di gioco. La nordamericana non ha perso neanche un set nei cinque match giocati in settimana ed ha conquistato il primo titolo in carriera a 18 anni, mentre la svizzera ha perso la seconda finale del 2021 dopo quella giocata a Lione due settimane fa. Nel primo set si inizia subito con un primo game lungo 16 punti, in cui Fernandez annulla un break point e tiene la battuta, per poi dilagare: la canadese trova un break a 15 ed uno a trenta per andare sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Sul cemento outdoor messicano si è disputata la finale delWTAdi tennis, di categoria 250, che nella notte italiana ha premiato la canadese, la quale ha superato la qualificata elvetica Viktorija Golubic con un netto 6-1 6-4 in un’ora e mezza di gioco. La nordamericana non ha perso neanche un set nei cinque match giocati in settimana ed hato il primo titolo in carriera a 18 anni, mentre la svizzera ha perso la seconda finale deldopo quella giocata a Lione due settimane fa. Nel primo set si inizia subito con un primo game lungo 16 punti, in cuiannulla un break point e tiene la battuta, per poi dilagare: la canadese trova un break a 15 ed uno a trenta per andare sul ...

