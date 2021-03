World of Warships | il nuovo update introduce La Grande Caccia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Wargaming ha annunciato che il prossimo aggiornamento 0.10.2 diofporterà con sé, oltre a tante novità ed ottimizzazioni, anche una nuova modalità: Laofè un titolo di battaglie navali (ma non come le pensereste voi) nato originariamente su PC, che si è poi andato ad espandere verso le console (sia Sony, sia Microsoft) sia su piattaforme mobile (iOS e Android) sempre con delle versioni free-to-play. Il gioco, concepito infatti come game as a service, viene periodicamente aggiornato da una Wargaming incredibilmente attenta al feedback degli appassionati, che ci sono ritrovati fra le mani un titolo tanto particolare quanto curato. E proprio la stessa azienda, tramite comunicato stampa, ci ha fornito i dettagli ...

Advertising

PlayStationBit : Tutte le novità di marzo in @WoWs_Legends #WorldofWarshipsLegends -

Ultime Notizie dalla rete : World Warships

Gamesvillage

L'evento di Wargaming dedicato al pesce d'aprile partirà la prossima settimana suofLegends , portando per la prima volta nello spazio i capitani nella modalità Stellar Clash , un caotico scontro tutti contro tutti ai confini della galassia per difendersi dagli ...Wargaming , sviluppatore e publisher del celebre videogioco free - to - play a tema battaglie navaliof(WoWS), ha pubblicato l' Update 0.10.2 . Questo aggiornamento introduce un nuovo tipo di battaglia temporanea detta Grande Caccia , migliora gli effetti visivi del gioco e aggiunge ...Wargaming ha annunciato che il prossimo aggiornamento 0.10.2 di World of Warships porterà con sé nche una nuova modalità: La Grande Caccia.Wargaming, sviluppatore e publisher del celebre videogioco free-to-play a tema battaglie navali World of Warships (WoWS), ha rilasciato l’Update 0.10.2. Questo aggiornamento introduce un nuovo tipo di ...