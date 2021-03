“Water of Africa”, l’acqua contaminata del continente africano messa in ‘vendita’ nei negozi (Di lunedì 22 marzo 2021) l’acqua è un bene comune dal valore inestimabile, ma non così tanto comuni sono quelle caratteristiche che noi diamo per scontate: sicura, potabile e garantita. Lo sa bene chi a questo servizio non ha sempre accesso, o chi usufruendone mette a rischio la propria salute. E allora proviamoci almeno oggi, in occasione della giornata mondiale, a concentrare la nostra attenzione sull’acqua. Perché in Italia il tema rimane poco prioritario. E perché, nel frattempo, nel 2021 sono ben 300 milioni le persone nel mondo che non hanno acqua pulita, e più di 2 miliardi non dispongono di servizi di base per il lavaggio delle mani con acqua e sapone. Può contenere batteri, parassiti e virus, quell’acqua che nessuno si azzarderebbe mai a toccare, prima ancora di sorseggiarla. Eppure in posti come l’Africa Subsahariana, le 319 milioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)è un bene comune dal valore inestimabile, ma non così tanto comuni sono quelle caratteristiche che noi diamo per scontate: sicura, potabile e garantita. Lo sa bene chi a questo servizio non ha sempre accesso, o chi usufruendone mette a rischio la propria salute. E allora proviamoci almeno oggi, in occasione della giornata mondiale, a concentrare la nostra attenzione sul. Perché in Italia il tema rimane poco prioritario. E perché, nel frattempo, nel 2021 sono ben 300 milioni le persone nel mondo che non hanno acqua pulita, e più di 2 miliardi non dispongono di servizi di base per il lavaggio delle mani con acqua e sapone. Può contenere batteri, parassiti e virus, quelche nessuno si azzarderebbe mai a toccare, prima ancora di sorseggiarla. Eppure in posti come l’Subsahariana, le 319 milioni ...

