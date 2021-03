Wall Street, calo rendimenti T-Bond spinge il Nasdaq (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Wall Street inizia la settimana non troppo mossa rispetto ai livelli di venerdì, riportando una variazione pari a -0,17% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.920 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,84%); come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,24%). In particolare, il balzo del Nasdaq è causato dal calo del rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni (attualmente all’1,69%), che ha iniziato la settimana in ritirata rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti la scorsa settimana. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+0,83%) e beni di consumo secondari (+0,65%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti finanziario ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –inizia la settimana non troppo mossa rispetto ai livelli di venerdì, riportando una variazione pari a -0,17% sul Dow Jones; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.920 punti. Buona la prestazione del100 (+0,84%); come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,24%). In particolare, il balzo delè causato daldel rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni (attualmente all’1,69%), che ha iniziato la settimana in ritirata rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti la scorsa settimana. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+0,83%) e beni di consumo secondari (+0,65%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti finanziario ...

