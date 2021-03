Volley femminile | Champions League semifinali ritorno Conegliano a due set da Verona Novara | serve un’impresa

(Di lunedì 22 marzo 2021): ancora loro, per la terza volta in nove giorni, una di fronte all’altra con l’obiettivo più nobile di fronte, la Super Final diin programma ail primo maggio. La carta dice senza ombra di dubbio Imoco: la squadra veneta ha vinto tutti e quattro i precedenti in stagione, arriva da 56 successi consecutivi ma soprattutto ha vinto 3-0 la gara di andata in Piemonte, faticando il giusto e dimostrando una superiorità tecnica piuttosto netta, tre giorni dopo il successo, molto più sofferto, contro le novaresi in Coppa Italia. Pensare ad un ribaltamento della situazione appare folle partendo da questi presupposti ma, proprio nella finale di Supercoppa giocata a Rimini dieci giorni fa, ha dimostrato, seppure a ...

Al Circolo Ondechiare di Reggio Emilia sono scese in campo le beachers appartenenti alle Categorie Silvere Gold. La BeachLeague , padrona di casa e società organizzatrice ...PORTO SAN GIORGIO - Altra vittoria per la società Asd King of the Beach nella quarta tappa della categoria silver femminile di Roma del campionato italiano per società di beach. Per la seconda settimana di fila le atlete del club marchigiano, Giulia Rocci e Francesca Indoni , entrambe romane, allenate ...