Vladimir Putin domani si vaccina, parla con l'Ue di Sputnik (Di lunedì 22 marzo 2021) “La vaccinazione è una scelta volontaria di ogni persona, una decisione personale. A proposito, ho intenzione di farlo io stesso domani”. In questo modo Vladimir Putin ha annunciato che si sottoporrà al vaccino anti-Covid. Il portavoce Dmitry Peskov ha però chiarato come “non sarà un evento pubblico” e che il presidente russo si vaccinerà con uno dei tre vaccini contro il coronavirus prodotti in Russia, senza specificare quale. Durante l’incontro sull’avanzamento della vaccinazione contro il Covid-19 nella Federazione Russa, il capo del Cremlino ha affermato come attualmente nel paese “6,3 milioni di persone sono già state vaccinate con la prima dose. Di questi, 4,3 milioni di cittadini sono stati completamente vaccinati”. Nello stesso incontro, il ministro della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) “Lazione è una scelta volontaria di ogni persona, una decisione personale. A proposito, ho intenzione di farlo io stesso”. In questo modoha annunciato che si sottoporrà al vaccino anti-Covid. Il portavoce Dmitry Peskov ha però chiarato come “non sarà un evento pubblico” e che il presidente russo si vaccinerà con uno dei tre vaccini contro il coronavirus prodotti in Russia, senza specificare quale. Durante l’incontro sull’avanzamento dellazione contro il Covid-19 nella Federazione Russa, il capo del Cremlino ha affermato come attualmente nel paese “6,3 milioni di persone sono già statete con la prima dose. Di questi, 4,3 milioni di cittadini sono stati completamenteti”. Nello stesso incontro, il ministro della ...

Advertising

TgLa7 : #Usa-#Russia: Non e' previsto oggi nessun contatto tra Vladimir Putin e il presidente Usa Joe Biden poiche' non vi… - ShooterHatesYou : Mondo: Certo che Biden è proprio un presidente piatto, non si vede, non si sente, non dice cose forti. Certo può an… - limesonline : ???????? Anche se Joe #Biden non avesse dato del 'killer senz'anima' a Vladimir Putin, i rapporti tra Stati Uniti e Rus… - rudy_matrix : RT @valy_s: #Mosca, 18/03/2021 Il presidente russo #Putin ha partecipato a un concerto in occasione del settimo anniversario dell'annession… - giornaleradiofm : Stoltenberg,Putin è responsabile azioni condotte da Russia: (ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - 'Vladimir Putin è il respo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Putin Vladimir Putin domani si vaccina, parla con l'Ue di Sputnik 'La vaccinazione è una scelta volontaria di ogni persona, una decisione personale. A proposito, ho intenzione di farlo io stesso domani'. In questo modo Vladimir Putin ha annunciato che si sottoporrà al vaccino anti - Covid. Il portavoce Dmitry Peskov ha però chiarato come 'non sarà un evento pubblico' e che il presidente russo si vaccinerà con uno ...

Stoltenberg,Putin è responsabile azioni condotte da Russia "Vladimir Putin è il responsabile ultimo da tutte le azioni condotte dallo Stato russo. Il suo comportamento è aggressivo" e contempla "tentativi di omicidio nei confronti degli oppositori "e anche ...

"Putin ha sempre con sé la valigetta nucleare": nuova provocazione del Cremlino TGCOM Sputnik, Putin si vaccina: «Ue non lo vuole? Difende interessi, non le persone» Putin difende il vaccino russo Sputnik dopo le parole del commissario europeo incaricato della campagna vaccinale Thierry Breton. «Le dichiarazioni dei funzionari dell'Ue ...

Putin: "No dell'Ue a Sputnik? Difendono interessi, non le persone" "?Le dichiarazioni dei funzionari dell'Ue (rese dal commissario per il mercato Interno dell'Ue Thierry Breton, ndr) che non c'è bisogno dello Sputnik V possono indicare la volontà di difendere gli int ...

'La vaccinazione è una scelta volontaria di ogni persona, una decisione personale. A proposito, ho intenzione di farlo io stesso domani'. In questo modoha annunciato che si sottoporrà al vaccino anti - Covid. Il portavoce Dmitry Peskov ha però chiarato come 'non sarà un evento pubblico' e che il presidente russo si vaccinerà con uno ...è il responsabile ultimo da tutte le azioni condotte dallo Stato russo. Il suo comportamento è aggressivo" e contempla "tentativi di omicidio nei confronti degli oppositori "e anche ...Putin difende il vaccino russo Sputnik dopo le parole del commissario europeo incaricato della campagna vaccinale Thierry Breton. «Le dichiarazioni dei funzionari dell'Ue ..."?Le dichiarazioni dei funzionari dell'Ue (rese dal commissario per il mercato Interno dell'Ue Thierry Breton, ndr) che non c'è bisogno dello Sputnik V possono indicare la volontà di difendere gli int ...