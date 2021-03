Vittorio Sgarbi si confessa: “Ho avuto il Covid e ho un cancro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Vittorio Sgarbi a La Zanzara dice di aver scoperto di avere gli anticorpi: “Posso mi vaccino per 6 mesi” ma che lotta contro un nuovo male Vittorio Sgarbi (Getty Images)Ha avuto il Covid e ora un cancro ai testicoli “e non ne sono ancora uscito”. È la confessione del critico d’arte e sindaco di Sutri, nel viterbese, Vittorio Sgarbi. Alla trasmissione La Zanzara di Radio 24 ha confessato di essere rimasto contagiato a dicembre ma senza accorgersene perché asintomatico. Facendo delle analisi successivamente si è reso conto di avere gli anticorpi. Ha così rivissuto quel periodo quando attorno a sé aveva varie persone risultate positive come il suo autista, l’assistente e il vicesindaco. “Non devo fare il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021)a La Zanzara dice di aver scoperto di avere gli anticorpi: “Posso mi vaccino per 6 mesi” ma che lotta contro un nuovo male(Getty Images)Haile ora unai testicoli “e non ne sono ancora uscito”. È la confessione del critico d’arte e sindaco di Sutri, nel viterbese,. Alla trasmissione La Zanzara di Radio 24 hato di essere rimasto contagiato a dicembre ma senza accorgersene perché asintomatico. Facendo delle analisi successivamente si è reso conto di avere gli anticorpi. Ha così rivissuto quel periodo quando attorno a sé aveva varie persone risultate positive come il suo autista, l’assistente e il vicesindaco. “Non devo fare il ...

