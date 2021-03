Vittorio Sgarbi in radio | ”Ho avuto il Covid | adesso ho il cancro”

(Di lunedì 22 marzo 2021)haile attualmente è affetto da unai testicoli in fase di accertamento. A confessarlo è lo stesso critico d’arte nel programmafonico “La Zanzara” Confessare di avere unè una notizia che spiazza. Se a farlo però è il critico d’arte più irriverente della televisione italiana, la notizia acquista una nota quasi ironica. Ma qui non c’è da scherzare,in direttafonica, ospite de “La Zanzara” senza troppe remore ha dichiarato di “avere unalle palle” dal quale non ne è ancora uscito.è intervenuto come ospite del programmafonico “La Zanzara”. Nel ...

Ha avuto il Covid, ma da asintomatico e senza accorgersene e ha un cancro ai testicoli ancora in fase di accertamento. Lo ha confessatonei giorni scorsi, prima in un diretta social e poi ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara: 'Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ...Tutto su Casaha una casa museo a Ro Ferrarese , che è proprio come una se la immagina: ricca d'arte e di storia. È qui che tiene la maggior parte delle opere che colleziona ed ...Il commento di Vittorio Sgarbi all’assoluzione della Cucchi per aver definito Salvini uno sciacallo, aveva sollevato un’ondata di insulti e minacce contro la donna, che adesso risponde dal suo profilo ...Pubblichiamo l'audio integrale e il testo dell'intervista che abbiamo fatto questa mattina a Giuseppe Papa, che ha adottato un singolare protocollo autonomo..