Vittorio Sgarbi, drammatica confessione in tv: “Ho avuto il covid… e ho un cancro” (Di lunedì 22 marzo 2021) Vittorio Sgarbi rivela di aver avuto il Covid e di combattere contro un cancro ai testicoli. Ecco tutti i dettagli della confessione del critico d’arte. “Ho un tumore alle palle” con il suo solito tono irriverente, crudo e anticonformista Vittorio Sgarbi racconta durante una intervista in tv di stare lottando contro il cancro. Una notizia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 22 marzo 2021)rivela di averil Covid e di combattere contro unai testicoli. Ecco tutti i dettagli delladel critico d’arte. “Ho un tumore alle palle” con il suo solito tono irriverente, crudo e anticonformistaracconta durante una intervista in tv di stare lottando contro il. Una notizia L'articolo proviene da Leggilo.org.

