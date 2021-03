Vittorio Sgarbi choc | «Ho scoperto di avere un cancro e ho avuto il Covid ma ne sono uscito»

(Di martedì 23 marzo 2021)ha confessato di averile di essere malato. Il critico d’arte ha ammesso diun tumore ai testicoli e di averil coronavirus senza però nemmeno accorgersene. Il virus è stato preso in modo asintomatico così lo hacasualmente facendo le analisi, mentre combatte ancora contro il tumore. «Io hoile ne, e ho unalle palle e non neancora», ha raccontatoprima in un diretta social e poi ai microfoni del programma radiofonico La Zanzara.è intervenuto in merito al ruolo dei medici nei mesi scorsi e ha affermato: «Il ...

Advertising

LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e deg… - FcaPitti : RT @LegaSalvini: Vittorio Sgarbi: “Raggi, Letta, Zingaretti, Grillo, Bersani, Di Maio... Nessuno di loro si occupa dell’Italia e degli ital… - CtzMaurizio : @Koiroiro @VittorioSgarbi @stampasgarbi Ognuno frequenta i propri simili... - SettiRoberto : RT @fracchio_2: Magistrale. Vittorio Sgarbi a proposito del coprifuoco. #staseraitalia - silvia92745700 : RT @fracchio_2: Magistrale. Vittorio Sgarbi a proposito del coprifuoco. #staseraitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi

durante un'intervista al programma radio La Zanzara, ha confessato di avere un cancro ai testicoli e ha informato gli ascoltatori sul suo stato di salute. Scopriamo le sue ...... con una stilettate a chi si erge 'Maître à penser' sui social senza cognizione di causa),è venuto appositamente a Badia per completare il tour che, per motivi di tempo e di ...Pesce ha voluto donare questa sorta di allegoria alla città estense anche grazie all'interessamento di Vittorio Sgarbi, presidente di "Ferrara arte". Tuttavia, come già accadde a Milano, l'opera ha ...[CULTURA] Vittorio Sgarbi è venuto appositamente a Badia Polesine (Rovigo) per completare il tour che, per motivi di tempo e di orario, non terminò il 13 febbraio scorso ...