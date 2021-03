Villani: nel Lazio meno bambini contagiati che nel resto d’Italia (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “La situazione contagi da Covid-19 tra bambini e adolescenti del Lazio e’ migliore rispetto al resto d’Italia. La causa e’ con molta probabilita’ da ricercare in un’eccellente campagna vaccinale antinfluenzale, gestita con grande impegno da parte dei pediatri di famiglia”. A dirlo e’ Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria (Sip), in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il responsabile di Pediatria generale dell’ospedale Bambino Gesu’ di Roma precisa poi che “attualmente nel reparto Covid di Palidoro ci sono 25 pazienti. Quasi tutti ricoveri prudenziali- precisa- e il loro stato di salute non e’ allarmante. Poi c’e’ un paziente in terapia intensiva. Quando e’ arrivato stava abbastanza male, era sintomatico. Ora le sue condizioni sono migliorate e a giorni ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “La situazione contagi da Covid-19 trae adolescenti dele’ migliore rispetto al. La causa e’ con molta probabilita’ da ricercare in un’eccellente campagna vaccinale antinfluenzale, gestita con grande impegno da parte dei pediatri di famiglia”. A dirlo e’ Alberto, presidente della Societa’ italiana di pediatria (Sip), in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il responsabile di Pediatria generale dell’ospedale Bambino Gesu’ di Roma precisa poi che “attualmente nel reparto Covid di Palidoro ci sono 25 pazienti. Quasi tutti ricoveri prudenziali- precisa- e il loro stato di salute non e’ allarmante. Poi c’e’ un paziente in terapia intensiva. Quando e’ arrivato stava abbastanza male, era sintomatico. Ora le sue condizioni sono migliorate e a giorni ...

