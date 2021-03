Video l’Eredità 22 marzo 2021: Martina Crocchia vince 115mila euro (Di lunedì 22 marzo 2021) l’Eredità di lunedì 22 marzo 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Martina Crocchia di Roma. Martina Crocchia è una pole dancer ed è proprietaria di una scuola di pole dance. Ama il mare e la musica. Al suo undicesimo tentativo è riuscita nuovamente ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 115.000 euro. Il suo montepremi totale va quindi a 158.125 euro. Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 22 marzo 2021)di lunedì 22. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdi Roma.è una pole dancer ed è proprietaria di una scuola di pole dance. Ama il mare e la musica. Al suo undicesimo tentativo è riuscita nuovamente ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 115.000. Il suo montepremi totale va quindi a 158.125. Trovate ildella ...

