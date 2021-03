Viale Sant’Orsola di Bologna | «I ricoveri continuano ad aumentare | siamo di nuovo nelle condizioni di dover scegliere chi curare»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ad un anno di distanza dall’inizio della pandemia di coronavirus la situazione negli ospedali italiani appare pressoché immutata come denuncia oggi a Repubblica Pierluigi, direttore dell’unità di malattie infettive deldi«Qualche giorno fa, come sempre, ciriuniti di buon mattino con i colleghi dell’ospedale. Un chirurgo si chiedeva: ho un solo posto, che faccio, opero un tumore al pancreas o uno al colon? Ecco, anche questo è il Covid. Ci mette di fronte a scelte che non fanno dormire la notte». Secondo i dati forniti dall’Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali) le terapie intensive italiane sono piene al 38% della capienza stringendo il sistema sanitario in una morsa pericolosa. «Sono 40 anni che lavoro per questo sistema sanitario, credendoci fino in fondo. Oggi lo vedo ...