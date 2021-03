Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ NESSUNA CRITICITA’ CAMBIAMO ARGOMENTO I CANTIERI AL VIA QUESTA MATTINA I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA REGIONALE DI FIUGGI A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 61+400 E 61+900, L’AREA RICADE NEL TERRITORIO DI CAVE. PER CONSENTIRE I LAVORI DISPOSTE DEVIAZIONI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE-CIVITACASTELLANA-VITERBO TRATTA EXTRAURBANA CANCELLATI I TRENI FLAMINIO SANT’ORESTE E SANT’ORESTE FLAMINIO RISPETTIVAMTENTE DELLE ORE 19.50 E 21.21 INOLTRE, SONO STATE RIDOTTE LE CORSE SULLA TRATTA URBANA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT LE ALTRE ...