Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 11 | 30

(Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALANO SOLO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA ARDEATINA E APPIA RICORDIAMO CHE CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, PERTANTO PER CHI E IN TRANSITO SULLA-FIUMICINO IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE DOVRA DEVIARE SU VIA DELLA MAGLIANA E PROSEGUIRE SULLA VIABILITA COMUNALE INFORMIAMO GLI UTENTI CHE ATTUALMENTE E STATA CHIUSA VIA NOVA, CI TROVIAMO A VALMONTONE, A CAUSA DI UN CEDIMENTO STRADALE. ATTUALMENTE SUL POSTO VI SONO GLI INTERVENTI DI MESSE IN SICUREZZA, ATTIVE DEVIAZIONI SU VIA DI PORTANA INFINE IN MERITO ...