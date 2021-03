“Vergogna, non è giusto”. Andrea Scanzi, bufera dopo il vaccino. Ma lui si difende: “È tutto legale, ecco come ho fatto” (Di lunedì 22 marzo 2021) La vaccinazione da “riservista” del giornalista e scrittore Andrea Scanzi fa discutere e non poco. E la polemica scoppia in rete: “La lista funzionerà per “i comuni mortali” o vale solo per “amici degli amici”?”, “Iscritto nella lista dei furbi. Era lo stesso che parcheggiava il suv sui posti disabili. Avrebbe potuto cedere il posto a qualche soggetto fragile”, “Ma è lo stesso che diceva che era solo un influenza…? O è quello che diceva che la mascherina non serviva…?”, si legge sui social. Il giornalista è finito nel mirino delle critiche per aver svelato di essersi vaccinato grazie alla lista delle riserve, quelle persone per cui la regione Toscana ha messo a disposizione le dosi di vaccino inutilizzate, che altrimenti a fine giornata verrebbero buttate. Ma come spiegano i quotidiani locali, fra cui il Tirreno, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) La vaccinazione da “riservista” del giornalista e scrittorefa discutere e non poco. E la polemica scoppia in rete: “La lista funzionerà per “i comuni mortali” o vale solo per “amici degli amici”?”, “Iscritto nella lista dei furbi. Era lo stesso che parcheggiava il suv sui posti disabili. Avrebbe potuto cedere il posto a qualche soggetto fragile”, “Ma è lo stesso che diceva che era solo un influenza…? O è quello che diceva che la mascherina non serviva…?”, si legge sui social. Il giornalista è finito nel mirino delle critiche per aver svelato di essersi vaccinato grazie alla lista delle riserve, quelle persone per cui la regione Toscana ha messo a disposizione le dosi diinutilizzate, che altrimenti a fine giornata verrebbero buttate. Maspiegano i quotidiani locali, fra cui il Tirreno, la ...

Advertising

Pontifex_it : Il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre in agguato. Le espressioni… - 6000sardine : A #Roma ieri un “uomo” ha picchiato un ragazzo perche si stava baciando con il suo compagno. E c’è gente che ha il… - ZZiliani : @capuanogio Hanno controllato male su Ronaldo-Cragno. Male su Frabotta-Vignali. Male su Bonucci-Caputo. Tutte espul… - filippocecchin2 : RT @matteo_rivi: La curva dei #contagi ha raggiunto il picco. Tutte le cassandre che hanno profetizzato catastrofi da #terzaondata dovrebb… - Greg_75_ : RT @antondepierro: Tanto per ricordare pubblico 2 foto.Da una parte un parlamentare della #Lega,se non erro anche segretario,che minimizza… -