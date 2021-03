Vera Gemma, quella perdita che ha segnato la sua vita: cosa l’è successo (Di lunedì 22 marzo 2021) Una grave perdita ha segnato la vita di Vera Gemma: in questo articolo vi spieghiamo cosa l’è successo quando era giovane Vera Gemma è un’attrice nata a Roma il 4 luglio del 1970. È figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti. Cresce artisticamente nella Capitale sui set cinematografici del padre, con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 marzo 2021) Una gravehaladi: in questo articolo vi spieghiamol’èquando era giovaneè un’attrice nata a Roma il 4 luglio del 1970. È figlia dell’attore Giulianoe della sua prima moglie Natalia Roberti. Cresce artisticamente nella Capitale sui set cinematografici del padre, con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

itsmwengo : L’unico fanta in cui non sto facendo schifo è quello dell’isola perché Vera Gemma è la mia unica certezza - CheDonnait : Giuliana Gemma ha difeso la sorella Vera dalle polemiche nate sulla sua storia d'amore con Jeda. #isola - NoiryKat : @BITCHYFit @IsolaDeiFamosi Comunque è appena iniziato da qua fino al 7 giugno qualcuno lo trovi a cui affezionarti,… - twratti : awed 20% e vera gemma 18% io i reality italiani da settembre non li guardo più mi avete rotto i coglioni tutti - zazoomblog : Isola dei Famosi Vera Gemma e Jeda: la storia del loro amore a Live-Non è la d’Urso - #Isola #Famosi #Gemma #Jeda:… -