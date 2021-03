Vento forte e mare agitato, allerta meteo in Campania dalle 18 di oggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Un avviso di allerta meteo in Campania è stato emanato dalla Protezione civile regionale per Vento forte con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate a partire dalle 18 di oggi. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per Vento forte con raffiche e mare agitato con possibili Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021) Un avviso diinè stato emanato dalla Protezione civile regionale percon raffiche econ possibiliggiate a partire18 di. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso diinpercon raffiche econ possibili

Advertising

ItalianAirForce : Il maestrale, le nubi e i monti della #Sardegna. Le immagini di @eumetsat e l’assistenza al volo. Il forte vento p… - beasellix : Vedo che c'è il sole, esco per andare romanticamente a leggere in riva al lago. Metto il piede fuori e ci sono 10 g… - tvoggi : MALTEMPO, DIRAMATA ALLERTA METEO PER VENTO FORTE IN CAMPANIA La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato… - VoceDiStrada : Allerta meteo, vento forte e mare agitato in Campania - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte 14h | Meteo attuale Vento: 7.6 km/h NNO Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 12.3 °C Umidità: 21 %… -