Venerdì 26 marzo sciopero dei trasporti (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Venerdì 26 marzo trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. L’agitazione interesserà bus (incluse le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Venerdì 26 marzo trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. L’agitazione interesserà bus (incluse le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Advertising

AntoVitiello : Davide #Calabria, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco me… - RaiNews : 27 anni dopo la verità sull'omicidio di Ilaria #Alpi e Miran #Hrovatin non è ancora scritta. #Spotlight indaga sull… - ilpost : Da domani in Italia riprenderà l’uso del vaccino di AstraZeneca - aristogitone1 : RT @iltrenoromalido: Come gli aerei di Mussolini! Venerdì 19 marzo c'è stata la seconda presentazione delle nuove vetture corte e, come già… - Agenzia_Dire : Il #26marzo sciopero dei trasporti. -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì marzo Spread Btp - Bund apre poco mosso a 96 punti base Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre poco mosso a 97 punti base dai 96 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,64%. . 22 marzo 2021

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 marzo 2021 - 11 Mld piedi cubi) Venerdì 26/03/2021 08:00 Regno Unito : Vendite dettaglio, annuale (atteso - 2,9%; preced. - 5,9%) 08:00 Regno Unito : Vendite dettaglio, mensile (atteso 2,2%; preced. - 8,2%) 09:...

Vaccino AstraZeneca, la decisione dell’Ema: via libera. Draghi: domani si riparte Corriere della Sera Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre poco mosso a 97 punti base dai 96 della chiusura discorso. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,64%. . 222021- 11 Mld piedi cubi)26/03/2021 08:00 Regno Unito : Vendite dettaglio, annuale (atteso - 2,9%; preced. - 5,9%) 08:00 Regno Unito : Vendite dettaglio, mensile (atteso 2,2%; preced. - 8,2%) 09:...