Vela | Ferrarese Togni continuano a sognare il pass olimpico nei 49er a Lanzarote Seconda giornata molto negativa al femminile

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) Prosegue senza intoppi il programma dellaInternational Regatta 2021, ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per i doppi skiffmaschile eFX. La Nazionale italiana dipunta all’unicoancora a disposizione in entrambi gli eventi, ma dopo 6 regate di qualificazione si profila un’impresa estremamente complicata soprattutto tra le donne. Day-2 decisamente negativo infatti per il Bel Paese neiFX, con tutti gli equipaggi azzurri virtualmente esclusi dalla Gold Fleet (riservata ai primi 25 della generale) ad un giorno dal termine delle Qualifying Series. Jana Germani e Giorgia Bertuzzi hanno guadagnato qualche posizione rispetto a ieri, attestandosi come miglior coppia italiana in trentesima piazza overall con 59 punti ...