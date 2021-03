Varianti Covid in Italia: regione per regione, ecco la situazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Per il sottosegretario alla Salute Sileri "per fine estate la campagna vaccinale sarà finita, Varianti permettendo". Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: "Sulla mortalità da variante inglese servono altri dati". L'Iss continua a monitorare le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) Per il sottosegretario alla Salute Sileri "per fine estate la campagna vaccinale sarà finita,permettendo". Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: "Sulla mortalità da variante inglese servono altri dati". L'Iss continua a monitorare le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese

