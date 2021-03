Valentino presenta il libro ‘per bambini e adulti’ con Elsa Majimbo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 marzo 2021)insieme per l’inizio di un progetto culturale, che esordisce con unironico per unire generazioni diverse La Maisoncontinua a stupire e questa volta con un progetto culturale.ha appenato “The Alphabet for Kids and Adults”, ilnato dalla collaborazione con. Il volume è il primo capitolo di una serie di progetti culturali che la Maisonha in programma, il quale ha in calendario anche un focus educational ed inclusivo.è una vera star dei social. Durante il lockdown si è affermata grazie ai suoi video in cui emerge la sua particolare vena comica e questo l’ha fatta ...