Valentina Vezzali: "Impianti sportivi carenti in Italia" (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovo sottosegretario con delega allo sport del governo Draghi, Valentina Vezzali, ha parlato in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato presso la Sala del Mappamondo della situazione dello sport di base in Italia: "Sono ben consapevole che l'Impiantistica sportiva in Italia è carente, sotto tutti i punti di vista, dalle associazioni sportive alle scuole. Il progetto Sport e Periferie risponde all'obiettivo di creare presupposti durevoli per la diffusione e la promozione culturale collegate al potenziamento del ruolo dello sport ai fini dell'inclusione sociale utile a garantire il diritto allo sport nelle aree più disagiate e per le fasce deboli". SportFace.

