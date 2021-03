Valanga sui monti di Lizzola: 23enne in gravi condizioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Un ragazzo di 23 anni è in gravi condizioni dopo che lunedì mattina intorno alle 10 è stato travolto da una Valanga a Lizzola, nel territorio di Valbondione. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e il 118, che ha inviato sul posto un elicottero da Sondrio. L’operazione è coordinata dai carabinieri di Clusone. Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Un ragazzo di 23 anni è indopo che lunedì mattina intorno alle 10 è stato travolto da una, nel territorio di Valbondione. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e il 118, che ha inviato sul posto un elicottero da Sondrio. L’operazione è coordinata dai carabinieri di Clusone.

Valanga sui monti di Lizzola: 23enne in gravi condizioni BergamoNews Valanga a Valbondione, interventi in corso Una valanga è caduta poco dopo le 10 di stamattina ... Sono però già entrati in azione il Soccorso alpino e il 118, che ha inviato sul posto un elicottero da Sondrio. Non si sa ancora se ...

