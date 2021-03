Vaccino Sputnik V, Putin: "Ue difende interessi dei cittadini o delle case farmaceutiche?" (Di lunedì 22 marzo 2021) Sale la tensione fra Unione Europe a e Russia sul Vaccino contro il Covid Sputnik V . Dopo le parole di Thierry Breton , commissario europeo per il mercato interno e i servizi della Commissione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Sale la tensione fra Unione Europe a e Russia sulcontro il CovidV . Dopo le parole di Thierry Breton , commissario europeo per il mercato interno e i servizi della Commissione ...

