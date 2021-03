Vaccino Sputnik, Putin: “No della Ue? Quali interessi difende?” (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono “strane” le dichiarazioni di Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno incaricato per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, che ieri sera in un’intervista a ‘Tf1’ ha affermato che l’Ue “non ha assolutamente bisogno dello Sputnik V”, il Vaccino russo. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo in video-conferenza a una riunione con gli sviluppatori dei vaccini russi, secondo quanto riferito dai media locali. “Non costringiamo nessuno a fare nulla – ha affermato Putin – ma ci interroghiamo sugli interessi difesi da queste persone, quelli delle case farmaceutiche o quelli dei cittadini europei?”. Le parole di Breton hanno suscitato la reazione anche del Russian Direct Investment Fund (Rdif), fondo sovrano che ha finanziato la ricerca su ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono “strane” le dichiarazioni di Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno incaricato per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, che ieri sera in un’intervista a ‘Tf1’ ha affermato che l’Ue “non ha assolutamente bisogno delloV”, ilrusso. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, intervenendo in video-conferenza a una riunione con gli sviluppatori dei vaccini russi, secondo quanto riferito dai media locali. “Non costringiamo nessuno a fare nulla – ha affermato– ma ci interroghiamo suglidifesi da queste persone, quelli delle case farmaceutiche o quelli dei cittadini europei?”. Le parole di Breton hanno suscitato la reazione anche del Russian Direct Investment Fund (Rdif), fondo sovrano che ha finanziato la ricerca su ...

