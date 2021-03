Vaccino Sputnik, Putin contro l’Ue: “Difende le persone o le aziende?” (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccino Sputnik, Putin contro l’Ue: “Vogliono Difendere gli interessi di alcune aziende piuttosto che delle persone”. ROMA – Vladimir Putin contro l’Ue per il no al Vaccino Sputnik. Il presidente russo ha duramente attaccato Thierry Breton dopo la chiusura al farmaco prodotto a Mosca. “Le dichiarazioni dei funzionali dell’Ue secondo i quali non c’è bisogno dello Sputnik V – ha detto il leader sovietico, riportato da La Repubblica – possono indicare la volontà di Difendere gli interessi di alcune aziende piuttosto che delle persone“. “Il processo di approvazione del ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021): “Voglionore gli interessi di alcunepiuttosto che delle”. ROMA – Vladimirper il no al. Il presidente russo ha duramente attaccato Thierry Breton dopo la chiusura al farmaco prodotto a Mosca. “Le dichiarazioni dei funzionali delsecondo i quali non c’è bisogno delloV – ha detto il leader sovietico, riportato da La Repubblica – possono indicare la volontà dire gli interessi di alcunepiuttosto che delle“. “Il processo di approvazione del ...

