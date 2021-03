Vaccino | Salvini “Dobbiamo correre e chi sbaglia paga”

(Di lunedì 22 marzo 2021) “L’obiettivo è, in tutta Italia. Se qualcuno hato, ha rallentato o non ha capito,, viene licenziato e cambia mestiere” ha detto Matteoa margine della sua visita a centro Avis di Lambrate a Milano, dove ha donato il sangue. fmo/pc/red su Il Corriere della Città.

Entro la settimana dovrebbe arrivare Poste' a gestire le prenotazioni delle vaccinazioni in Lombardia al posto di Aria, assicura, al suo arrivo nella sede Avis di Lambrate a Milano, ......inviare una lista di persone da contattare per evitare di sprecare anche una sola dose di. ... uomo di Matteo. La società è nata nel 2019 dalla fusione di tre enti regionali, l'Arca (...L'annuncio del leader della Lega Matteo Salvini dopo i numerosi disguidi della società che gestisce il sistema di vaccinazioni anti Covid in Lonmbardia ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.