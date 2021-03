Vaccino | Putin si vaccina domani con Sputnik e accusa la Ue ‘politicizzata’

Advertising

fattoquotidiano : Putin domani si farà somministrare Sputnik. “Ue dice no al nostro vaccino, difende i cittadini o le case farmaceuti… - TgLa7 : #Vaccino: Putin annuncia, mi vaccinero' domani - Corriere : Putin: «No dell’Ue a Sputnik? Difende gli interessi». La replica: «Rispetti i diritti e liberi Navalny» - RaiolaFeli : RT @bordoni_russia: Putin risponde al commissario Ue Breton, secondo cui alla Ue non serve il vaccino russo 'mi viene un dubbio: che intere… - TorazziAlberto : RT @bordoni_russia: Putin risponde al commissario Ue Breton, secondo cui alla Ue non serve il vaccino russo 'mi viene un dubbio: che intere… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Putin

... lunedì 22 marzo, ci sia stato un colloquio telefonico tra Charles Michel - presidente del Consiglio europeo - e lo stesso. Tema di discussione la revisione a blocchi dei dati delrusso ...Intanto il portavoce presidenziale russo, Dmitri Peskov, non ha voluto specificare qualesarà somministrato a. 'Uno dei tre' sviluppati in Russia, si è limitato dire, precisando che non ...Il 10 aprile esperti dell'Ema voleranno in Russia per verificare i dati sul vaccino Sputnik. Vladimir Putin risponde al commissario Ue Thierry Breton, che si è detto sicuro che in Ue "non ci sarà ...Sono "strane" le dichiarazioni di Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno incaricato per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus, che ieri sera in un'intervista a 'Tf1' ha ...