Vaccino Pfizer, nelle prossime 24 ore in arrivo un milione di dosi (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Entro le prossime 24 ore, circa un milione di dosi del vaccino Pfizer saranno distribuite alle Regioni, interessando 214 strutture sanitarie, a seguito dell’approvvigionamento avvenuto nella giornata di oggi. È il lotto più importante tra quelli consegnati finora nel mese di marzo, e consentirà di dare impulso alla campagna vaccinale nazionale, secondo il piano elaborato dalla struttura commissariale e in accordo con le linee guida del Ministero della Salute. Cosi’ in un comunicato stampa il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, Generale F. P. Figliuolo, in seguito ad una riunione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il capo della Protezione civile Curcio. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – Entro le prossime 24 ore, circa un milione di dosi del vaccino Pfizer saranno distribuite alle Regioni, interessando 214 strutture sanitarie, a seguito dell’approvvigionamento avvenuto nella giornata di oggi. È il lotto più importante tra quelli consegnati finora nel mese di marzo, e consentirà di dare impulso alla campagna vaccinale nazionale, secondo il piano elaborato dalla struttura commissariale e in accordo con le linee guida del Ministero della Salute. Cosi’ in un comunicato stampa il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, Generale F. P. Figliuolo, in seguito ad una riunione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il capo della Protezione civile Curcio.

Advertising

heather_parisi : Pfizer Executives spiegano agli investitori che ci sarà bisogno del booster di una terza dose di vaccino oltre alle… - fattoquotidiano : Vaccino Pfizer, lo studio del Policlinico di Bari: “Efficace anche contro l’infezione” - RobertoBurioni : @vitalbaa Il problema sarà provarne l’efficacia. Con un vaccino disponibile efficace al 95% non sarà possibile etic… - Lorenzxo2 : RT @BarbaraRaval: Il vaccino Anti Covid è sicuro ! Garantisce di non morire di #covid19. Lo dice Astrazeneca , lo dice Pfizer, e lo dico… - Maria30573477 : RT @antonellaviol17: I dati preliminari ottenuti in Israele sono entusiasmanti. Nel gruppo di persone che ha già ricevuto la seconda dose d… -