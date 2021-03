Vaccino orale Covid, via alla sperimentazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Una compagnia israelo-americana ha avviato la sperimentazione per un Vaccino contro Covid-19 da somministrare per via orale. Un primo studio pilota sugli animali è stato completato, verificando lo sviluppo di anticorpi. Ora partirà la prima fase della sperimentazione clinica, scrive il ‘Jerusalem Post’. La ricerca è condotta da Oravax, compagnia formata dall’israeliana Oramed Pharmaceuticals Inc e l’americana Premas Biotech. Secondo il Ceo di Oramed, Nadav Kidron, un Vaccino orale sarebbe molto più facile da distribuire, conservare, trasportare e somministrare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Una compagnia israelo-americana ha avviato laper uncontro-19 da somministrare per via. Un primo studio pilota sugli animali è stato completato, verificando lo sviluppo di anticorpi. Ora partirà la prima fase dellaclinica, scrive il ‘Jerusalem Post’. La ricerca è condotta da Oravax, compagnia formata dall’israeliana Oramed Pharmaceuticals Inc e l’americana Premas Biotech. Secondo il Ceo di Oramed, Nadav Kidron, unsarebbe molto più facile da distribuire, conservare, trasportare e somministrare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino orale Vaccini in pillole, i primi test in Israele: meno effetti collaterali - - > Sarebbe il primo caso al mondo di vaccino orale per il Coronavirus. Il vaccino orale di Oravax Medical Su tecnologie sviluppate dall'Hadassah - University Medical Center, la società israeliana ...

Sono in arrivo migliori vaccini anti Covid. Parola dell'Oms ... e includono più inoculazioni a colpo singolo, e vaccini che vengono somministrati per via orale, ...se le persone che sono state infettate dalla SARS - CoV - 2 devono avere due dosi di vaccino. Alcune ...

