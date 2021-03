Vaccino, Morra risponde alle polemiche: “Favoritismo per miei parenti? Sono morti…” (Di lunedì 22 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Sabato mattina, 20 marzo, mi sono recato presso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza in viale degli Alimena per fare un controllo, esattamente come ho fatto ad ottobre scorso sempre nei locali di Serra Spiga e nei sette giorni addietro quando ho incontrato il commissario dell’Asp di Cosenza per offrire la mia disponibilità nel sostenere l’azione vaccinale. Ho dovuto prendere atto che le modalità di prenotazione non sono efficaci soprattutto per chi, magari anziano, non ha dimestichezza con internet ed i siti-web“. Cosi’ il senatore calabrese Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Sabato mattina, 20 marzo, mi sono recato presso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza in viale degli Alimena per fare un controllo, esattamente come ho fatto ad ottobre scorso sempre nei locali di Serra Spiga e nei sette giorni addietro quando ho incontrato il commissario dell’Asp di Cosenza per offrire la mia disponibilità nel sostenere l’azione vaccinale. Ho dovuto prendere atto che le modalità di prenotazione non sono efficaci soprattutto per chi, magari anziano, non ha dimestichezza con internet ed i siti-web“. Cosi’ il senatore calabrese Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Lite Nicola Morra-vertice Asp a Cosenza. Il parlamentare avrebbe lamentato l'impossibilità di prenotare telefonicam… - pinapic : C’è una cosa più odiosa di vedere un piano vaccinale che va a rilento: quella di vedere un senatore che minaccia il… - info_longo : RT @giubileif: Lei non sa chi sono io parte 2. Dopo Scanzi, il fantastico mondo grillino ci regala il presidente commissione antimafia #Mor… - sciarella_ma : RT @Storace: Nicola #Morra, professione senatore. Per il #vaccino dei suoceri fa casino alla #Asl di #Cosenza. Lo fa per tutti o solo per i… - StefanoCorniani : RT @il_cappellini: Scanzi chiamato di straforo a fare il vaccino chiede agli italiani di essere ringraziato. Morra fa un blitz al centro va… -